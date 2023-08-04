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外交部发言人就媒体称意大利考虑不再延期共建“一带一路”合作文件答记者问

2023年08月04日11:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月4日电 外交部发言人4日就媒体称意大利考虑不再延期共建“一带一路”合作文件答记者问。

　　有记者问：媒体报道称，意方考虑不再延期共建“一带一路”合作文件，希望意中关系不受影响，愿继续加强对华合作。中方对此有何回应？

　　发言人表示，中意共建“一带一路”合作是两国基于历史文化渊源和现实发展需要作出的正确选择。签署共建“一带一路”合作文件极大激发了双方合作热情和潜力。5年来，双边贸易额增长42%，去年达到近800亿美元；意大利先后担任上海进博会、海南消博会主宾国，众多产品进入中国市场；两国合建大型邮轮，在非洲、中东、拉美开展第三方市场合作；意成为最受中国游客欢迎的赴欧旅游目的地之一，众多艺术展演在华广受欢迎。

　　“一些势力持续恶意炒作，将中意共建‘一带一路’文化交流和经贸合作政治化，干扰合作、制造割裂，是逆历史潮流而动，损人不利己。”发言人说，中方提出“一带一路”倡议10年来，坚持共商共建共享原则，已同150多个国家和30多个国际组织签署200余份合作文件，在全球范围内拉动近万亿美元投资规模、形成3000多个合作项目、为共建国家创造42万个工作岗位。世界银行统计，中长期看共建“一带一路”合作将帮助全球近4000万人摆脱贫困。事实充分证明，共建“一带一路”合作符合世界发展需求，顺应国际社会期待，始终保持强大韧性和旺盛活力。中方愿同共建国家一道推动“一带一路”高质量发展，为促进全球可持续发展和不同文明交流互鉴继续作出更大贡献。

(责编：赵光霞、赵欣悦)

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