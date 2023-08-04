新华社贝鲁特8月3日电（记者刘宗亚）黎巴嫩看守政府总理米卡提3日与巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯等通电话，讨论黎南部艾因·哈勒瓦巴勒斯坦难民营内派别之间的暴力冲突问题。

据黎国家通讯社报道，米卡提当天与阿巴斯、巴解放组织执行委员会成员阿扎姆·艾哈迈德、巴驻黎巴嫩大使阿什拉夫·达布尔通电话，要求巴勒斯坦方面采取措施，制止艾因·哈勒瓦难民营内的武装冲突。

米卡提表示，巴勒斯坦派别在黎境内制造冲突是“不可接受的”，暴力冲突是“对黎巴嫩主权的公然侵犯”，黎军队和安全部队将确保安全和制止冲突。

另据巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表的声明，哈马斯政治局领导人哈尼亚当天也与米卡提就巴勒斯坦难民营的派别冲突问题通了电话。

自7月30日凌晨开始，艾因·哈勒瓦难民营中的巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）与其敌对派别多次爆发武装冲突，已造成13人死亡、40人受伤。

艾因·哈勒瓦难民营是黎巴嫩境内12个巴勒斯坦难民营中最大的一个，登记在册难民人数超过5.4万。难民营内，各派别间因政见分歧导致的枪战、爆炸等暴力事件时有发生。

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