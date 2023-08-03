人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

泰国国会宣布推迟总理选举

2023年08月03日20:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社曼谷8月3日电（记者宋宇 林昊）泰国国会主席万诺3日宣布，将推迟原定于4日举行的总理候选人投票表决环节。

　　泰国宪法法院当天开会审议一项有关国会先前否决远进党党魁披塔总理候选人二度提名资格的申诉。法院在审议后表示需要更多时间考虑，决定推迟至本月16日再度开会审议。

　　万诺随即宣布，国会将等宪法法院完成审议作出裁定后，再确定于何时召开上下两院联席会议选举新总理。

　　根据远进党以及远进党支持者提出的诉求，泰国独立机构监察员办公室7月24日提出申诉，要求宪法法院裁定国会否决披塔总理候选人提名资格的决定是否违宪，并要求在作出裁定前暂停新总理选举进程。

　　泰国5月14日举行国会下院选举，披塔领导的远进党成为下院第一大党。此后远进党与为泰党等7个政党组成联盟，共同推举披塔为总理候选人。泰国国会就选举新总理在7月举行两次联席会议。在7月13日的会议中，披塔因未获超过半数议员支持而落选总理，同月19日他被国会投票否决了总理候选人提名资格。在披塔两次总理提名未获国会表决通过后，远进党方面7月21日宣布将组建新政府主导权交给下院第二大党为泰党。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部