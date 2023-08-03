新华社曼谷8月3日电（记者宋宇 林昊）泰国国会主席万诺3日宣布，将推迟原定于4日举行的总理候选人投票表决环节。

泰国宪法法院当天开会审议一项有关国会先前否决远进党党魁披塔总理候选人二度提名资格的申诉。法院在审议后表示需要更多时间考虑，决定推迟至本月16日再度开会审议。

万诺随即宣布，国会将等宪法法院完成审议作出裁定后，再确定于何时召开上下两院联席会议选举新总理。

根据远进党以及远进党支持者提出的诉求，泰国独立机构监察员办公室7月24日提出申诉，要求宪法法院裁定国会否决披塔总理候选人提名资格的决定是否违宪，并要求在作出裁定前暂停新总理选举进程。

泰国5月14日举行国会下院选举，披塔领导的远进党成为下院第一大党。此后远进党与为泰党等7个政党组成联盟，共同推举披塔为总理候选人。泰国国会就选举新总理在7月举行两次联席会议。在7月13日的会议中，披塔因未获超过半数议员支持而落选总理，同月19日他被国会投票否决了总理候选人提名资格。在披塔两次总理提名未获国会表决通过后，远进党方面7月21日宣布将组建新政府主导权交给下院第二大党为泰党。

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