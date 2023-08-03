新华社维也纳8月3日电 中国军控与裁军协会和俄罗斯能源与安全研究中心2日在奥地利首都维也纳发布《美英澳核潜艇合作对核不扩散机制和全球安全的风险》联合研究报告。报告揭露美英澳核潜艇合作加剧核扩散风险，对国际核不扩散体系和国际原子能机构保障监督机制构成严峻挑战，严重威胁地区和平稳定。

当天，中俄两家智库于《不扩散核武器条约》第十一次审议大会第一次筹备会期间在维也纳国际中心举办“美英澳核潜艇合作核扩散风险”研讨会，并在会上发布该报告。

报告指出，美英澳核潜艇合作是当前国际核不扩散机制面临的重大挑战。如何妥善处理三国核潜艇合作的核扩散风险，事关国际核不扩散机制的权威性和有效性，事关国际和平、安全与发展事业。

报告系统梳理了美英澳三国不顾国际社会批评与反对、强行推进核潜艇合作的相关动向，指出三国核潜艇合作涉及核武器国家首次向无核武器国家转让数吨武器级高浓铀，严重违反《不扩散核武器条约》目标和精神，引发国际社会高度关切和争议。

报告深入分析了美英澳核潜艇合作冲击国际原子能机构保障监督体系、损害南太无核武器区、破坏核供应国集团和导弹及其技术控制制度等防扩散机制、引发核安全及核安保风险、刺激地区核军备竞赛、破坏全球安全等一系列消极影响，敦促国际社会继续通过公开、透明、包容的政府间进程，协商一致寻求解决方案，并就如何进一步应对美英澳核潜艇合作问题提出了具体建议。

中国前驻澳大利亚大使成竞业在研讨会上说，美英澳核潜艇合作本质上是通过军事合作挑动阵营对抗，是冷战思维的典型体现，将破坏亚太地区和平与稳定，充分暴露三国在核不扩散问题上的双重标准。

中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表李松在会上指出，在国际原子能机构层面，鉴于美英澳核潜艇合作涉及保障监督新领域、开创重要先例，理应参照保障监督体系发展完善的历史实践，由机构成员国以协商一致方式予以处理。中方将继续致力于在国际原子能机构推动开放、包容、可持续的政府间讨论进程。

俄罗斯常驻维也纳国际组织代表团临时代办乌斯季诺夫表示，美英澳核潜艇合作涉及政治、法律、技术等多方面问题，不能由三国和国际原子能机构秘书处私相授受予以处理。俄方支持中方在国际原子能机构发起的政府间讨论进程，支持将相关讨论常态化、机制化。

俄罗斯、巴西、印度尼西亚、巴基斯坦、叙利亚、古巴、委内瑞拉、澳大利亚、新西兰、荷兰等国代表、国际原子能机构秘书处及智库专家学者共70余人出席了研讨会。

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