新华社北京8月3日电 专访：共建“一带一路”倡议助力全球和平发展——访委内瑞拉国际问题专家格尔芬施泰因

新华社记者蒋彪 利璐

委内瑞拉作家、国际问题专家罗德里格斯·格尔芬施泰因日前在接受新华社记者专访时表示，中国提出的共建“一带一路”倡议有助于营造和平健康的国际环境，为世界的繁荣发展做出积极贡献。

从2006年起，格尔芬施泰因已11次到访中国，见证了中国的发展成就。作为长期研究中国的专家，格尔芬施泰因近期出版了著作《二十一世纪中国，一个巨人的觉醒》（西班牙文版）。他介绍说，希望从中国历史和哲学思想入手，让更多拉美读者通过本书深入理解中国在内政和外交事务上取得成功的原因，以及中国如何在当今世界发挥重要作用。

在采访中，这位委内瑞拉学者特别提到共建“一带一路”倡议。他认为，这一倡议旨在通过一个个合作项目将亚洲、非洲、欧洲和拉美等区域连接起来，促进各国贸易和投资。

据中国官方数据，共建“一带一路”倡议提出十年来，已吸引世界上超过四分之三的国家和32个国际组织参与其中，拉动近万亿美元的投资规模，形成3000多个合作项目，为沿线国家创造42万个工作岗位，帮助约4000万人摆脱贫困。

格尔芬施泰因认为，共建“一带一路”倡议极大促进了沿线国家铁路、公路、港口、机场、电力、通信等基础设施建设，扩大了市场规模与潜力，增强了沿线国家工业化和可持续发展能力。他还强调，共建“一带一路”倡议基于和平共处、平等对话的原则，立足于各地区经济的互补性，强调各方取长补短，目的是使各方共同受益，而非通过强加条件等方式进行合作。

在他看来，这种和平务实、互利共赢的合作理念体现了中国的智慧。几千年来，中国一直在追求和谐与平衡，与外界构建共同的合作空间。“这与中国古代的丝绸之路有着相似之处，两者均无意向外征服扩张，只为寻求交流互通，拓宽世界经济发展空间。”

展望未来，格尔芬施泰因说：“共建‘一带一路’倡议下的项目正在带来巨大好处，有助于实现真正的经济全球化。相信这一倡议下的合作领域将不断得到拓展。”

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