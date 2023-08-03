新华社努库阿洛法8月3日电（黎云、李伟欣）自7月28日靠泊汤加努库阿洛法港以来，正在执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船官兵全力为当地民众和华人华侨提供医疗服务，在救死扶伤中传递和平理念，单日最大手术量达14台，单日主平台最高诊疗量达1105人次，均创下执行“和谐使命-2023”任务一个月来最高纪录。

此次为“和平方舟”号医院船第三次到访汤加，当地民众对中国军医期望值高、就诊需求强烈。自7月28日抵达汤加以来，医院船日接诊量节节攀升，门诊、手术、常态巡诊，医护人员、机器设备满负荷工作成为常态。

前出姆阿村卫生中心的8人巡诊分队一天完成了302人次的诊疗服务；8人专家医疗队在维奥拉医院展开医学交流和会诊工作，参与病理会诊、设备维修、标本检验近百例；6名眼疾患者经过手术治疗后重见光明……截至8月2日晚，“和平方舟”号医院船在汤加累计诊疗5866人次，手术38例，辅助检查4633人次。

海上医院院长常乐表示：“‘和平方舟’号医院船全天候展开医疗服务、满负荷高效运转，充分展现了医护人员精湛的医术、真诚的爱心和周到的服务。中国军医以实际行动展示了大国军医的大爱担当，赢得了汤加政府、民众的好评。”

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