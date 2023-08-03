新华社华盛顿8月2日电 国际评级机构惠誉8月1日将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+。《华尔街日报》2日发表社论称，评级下调是对美国政治领袖投出的不信任票，体现了美国政治领导力的失败。

惠誉在一份声明中指出，下调美国信用评级主要由于美国政府债务负担居高不下且不断加重，未来3年财政状况预计将持续恶化。过去20年中，美国反复出现债务上限政治僵局，常常拖到最后一刻才有解决方案，削弱了人们对美国财政管理能力的信心。

《华尔街日报》社论认为，惠誉下调美国信用评级凸显美国经济决策缺乏严肃性。文章称，美国之所以没有更早、更频繁地被下调信用评级，是因为美元仍然是世界储备货币，但这种“嚣张的特权”并非与生俱来。如果市场察觉到美国在政府治理或履行金融义务能力方面出现更广泛的下滑，这种特权可能会瞬间消失。

文章还认为，自2011年标准普尔下调美国信用评级以来，美国财政和政治前景已经显著恶化。惠誉此次仅将美国信用评级下调至AA+，显示其对美国财政前景的评估甚至“过于乐观”。

《纽约时报》也报道称，此次评级下调是美国财政管理记录上的一个污点，但惠誉此举不太可能说服美国政客大幅改变财政政策取向。

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