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新华时评：“沸腾七月”再敲全球气候危机警钟

2023年08月03日14:04 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦8月3日电 题：“沸腾七月”再敲全球气候危机警钟

　　新华社记者郭爽

　　刚刚过去的7月，世界各地极端天气伴随着前所未有的高温，让人们对全球气候变化的累积效应有了更加直接可感的认知。世界气象组织和欧盟气象机构发表最新联合报告指出，今年7月“极有可能”成为自1940年有记录以来最热的月份。

　　灼热、干旱、野火、暴雨、洪水……与气候变化紧密相关的极端天气正在全球多地更加频繁出现，对人类健康、生态系统、经济、农业、能源和水供应等各个方面产生重大影响甚至持续威胁。“全球变暖时代已经结束，全球沸腾时代到来。”联合国秘书长古特雷斯以“沸腾时代”就全球气候危机再次发出的警告尽管是一种夸张说法，但就全球气候变化的危急性而言并不过分。

　　气候变化带来的极端影响符合科学家此前的预警，但其速度却远超预期。伴随人类活动不断加剧，全球温室气体排放量越来越大，二氧化碳的浓度越来越高，气候恢复力和可持续发展正面临越来越严峻挑战。联合国政府间气候变化专门委员会警告，全球温升一旦突破“气候临界点”，气候灾害发生频率和强度将大幅上升。全球15个气候临界点已有9个被激活，气候危机“灰犀牛”正加速向人类走来。

　　如果继续拖延所需采取的关键措施，摆在人类面前的将是灾难性局面。面对气候危机，所有国家都必须作出反应，采取更为积极的措施，为碳中和作出切实且持续努力，加快从化石燃料向可再生能源“公正、公平的过渡”。

　　面对气候危机，发达国家负有导致全球变暖的历史责任、法律义务和道义责任。最新研究显示，约90%的过量碳排放源自发达国家，这些国家应向低碳排放国家支付总计170万亿美元的补偿金。但迄今为止，发达国家仍未偿还他们欠下的历史债务，甚至连14年前哥本哈根联合国气候变化大会上作出的到2020年每年向发展中国家提供1000亿美元气候资金的承诺都未兑现。当务之急，发达国家应正视自身应对气候变化的能力、责任、义务，进一步加大减排力度，尽快兑现承诺，为发展中国家提供气候资金和技术转让，停止单边措施、脱钩断链和贸易壁垒等影响和破坏全球应对气候变化的行为。

　　面对气候危机，中国是生态文明的践行者，是推进全球气候治理的行动派。中国将力争于2030年前达到二氧化碳排放峰值，2060年前实现碳中和，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。中国建立了落实双碳承诺的“1+N”政策体系，建成了世界最大的清洁发电网络，贡献了本世纪以来全球25%的新增绿化面积，成为全球能耗强度降低最快的国家之一，是全球水电、风电、太阳能发电装机容量最多的国家。中国还尽己所能为其他发展中国家提供支持和帮助，与38个发展中国家签署43份应对气候变化南南合作文件，为120多个发展中国家培训约2000名气候变化领域的官员和技术人员，为构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系作出积极贡献。

　　面对气候危机，没有国家可以独善其身，国际社会必须尽快推动建立公平有效的气候变化全球应对机制，各国必须通力合作且立即加强行动，共同推动全球绿色低碳可持续发展。

(责编：崔越、刘洁妍)

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