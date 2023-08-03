新华社河内8月3日电（记者胡佳丽）中国驻越南大使馆2日在河内举行2023-2024学年中国政府奖学金录取通知书颁发仪式，41名越南赴华留学生获得本学年中国政府奖学金。

中国驻越南大使熊波在仪式上致辞说，加强教育领域交流合作是中越两党两国领导人和两国政府非常重视的一项工作。他期冀同学们在留学生涯中亲身感受真实的中国，同时向中国朋友介绍鲜活的越南，成为推动越南发展的有用之才和促进两国人民相互了解的友谊桥梁。

越南教育与培训部国际合作局副局长阮海清在发言中介绍，越中教育合作有着悠久传统，中国在医学、艺术、体育、工程等优势领域为越南培养了大批高素质人才。

越南河内国家大学所属人文与社会科学大学副校长邓氏秋香在发言中说，希望越南教育与培训部和中国驻越南大使馆继续为越南学生赴华留学以及中国学生赴越学习提供支持和帮助。获得中国政府奖学金的越南学生学成归来后，不仅为越南的发展作出贡献，也为增进两国亲密友好关系作出贡献。

奖学金获得者、将赴清华大学留学的陈慧英作为学生代表发言时说，感谢中国政府提供奖学金，“我们学成归来后，一定会做越中传统友谊的传承者和越中友好合作的推动者。”

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