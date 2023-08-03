新华社奥斯陆8月2日电（记者张玉亮）挪威外交部高级顾问托比亚斯·斯文宁森2日表示，挪中经济高度互补，挪威希望与中国加强合作，支持本国企业参加中国国际进口博览会和中国国际服务贸易交易会。

中国驻挪威使馆经济商务处当天举办“中国经济研讨会暨上海进博会和北京服贸会推介会”。斯文宁森在会上致辞时表示，挪威与中国是彼此全球供应链中的重要组成部分，许多挪威企业在中国市场获得可观利润，并对中国市场前景持乐观态度。他表示，挪威希望加强与中国在海洋、渔业等领域合作，也期待更多挪威商品进入中国市场。

挪威贸易和工业部高级顾问西蒙·斯文海姆致辞时说，中国经济持续发展为挪威等欧洲国家带来丰厚红利。近年来，挪中两国贸易额不断增长，希望两国继续扩大各领域合作，做大经贸“蛋糕”。

中国驻挪威使馆经济商务参赞陈文林向与会者介绍了近期中国经济形势和进博会、服贸会筹办情况。他对记者表示，近年来，挪威创新署、挪威海产局等机构和挪威船级社、康士伯数字等企业多次参加进博会或服贸会。今年也将有多家挪威机构和企业参加这两大展会。

第六届进博会将于11月在上海举行，2023年服贸会将于9月初在北京举行。

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