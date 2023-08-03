新华社莫斯科8月3日电（记者华迪）俄罗斯总统普京2日在与土耳其总统埃尔多安通电话时说，俄方准备在西方履行对俄义务后重返黑海港口农产品外运协议。

据俄罗斯总统网站消息，普京2日与埃尔多安通电话，讨论了黑海港口农产品外运协议、进一步发展俄土关系等事务。

普京在通话中重申俄方退出黑海港口农产品外运协议的原因，并表示俄方正在制定可靠的粮食供应方案，包括无偿供应方案。他还表达了与土耳其和其他国家在这一领域合作的意愿。

在讨论俄土伙伴关系议程时，两国领导人重点讨论了经贸关系发展前景、能源领域联合战略项目落实以及旅游业合作等事宜。

俄罗斯和乌克兰2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。协议去年11月、今年3月和5月多次延长，于7月17日到期。

俄方7月17日向土耳其、乌克兰和联合国通报，不再延长该协议。俄外交部当时发表声明说，这一协议的执行遭公然破坏，继续执行“毫无意义”。

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