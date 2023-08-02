新华社金沙萨8月2日电 题：初心如炬，中国“蓝盔”坚定维护世界和平与发展

新华社记者史彧

近日，中国第26批赴刚果（金）维和部队全体官兵荣膺联合国“和平勋章”。今年是联合国维和行动75周年，也恰逢中国赴刚果（金）维和行动20周年。几十年初心如炬，不仅仅在刚果（金），在战火频仍的其他许多维和任务区，中国“蓝盔”用担当与大爱，为当地守和平、谋发展，赢得赞誉无数。

中国“蓝盔”在维和战场勇敢担当、不辱使命，用生命捍卫和平。排雷清爆、安全护卫、联合反恐……无论是在战火纷飞的马里、冲突不断的南苏丹，还是在黎巴嫩南部遍布地雷的“死亡地带”，中国维和官兵经受住了血与火的洗礼，用生命维护安全与稳定。参加联合国维和行动30多年来，中国共派出维和人员5万多人次，赴20多个国家和地区参加联合国维和行动，先后有25名维和人员献出了宝贵生命。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布的报告说，中国维和部队是联合国任务部队中“最专业、效率最高、最训练有素和最守纪律的队伍”“中国在维和行动中的良好形象，提高了联合国维和行动的效率”。

中国“蓝盔”积极帮助当地灾后重建和经济发展，为当地人民点亮对生活的希望。中国维和官兵积极参与社会重建、医疗改进、民生发展，努力使当地人民享受和平发展的红利。在黎巴嫩，贝鲁特港大爆炸之后，中国维和官兵参与救援重建，每天作业近10个小时，佩戴五星红旗臂章的中国维和官兵是救援场上最忙碌的身影；在利比亚，在埃博拉疫情最严重时期，中国维和官兵连续施工28天，建成利比亚首个外国援建的埃博拉诊疗中心；在南苏丹，中国维和官兵向当地人民传授农业技术、赠送农具菜种。“和平与发展两者密不可分。中国维和官兵为和平而来，也为发展而来。”刚果（金）南基伍省省长卡西说。

中国“蓝盔”在维和地区积极进行人道主义援助，撒播人文关怀。在黎巴嫩，中国“蓝盔”以义诊和捐赠等多种方式，在当地积极开展人道主义援助；在苏丹，中国“蓝盔”克服重重困难，在复杂的沙漠边缘区打井，让达尔富尔民众喝上“放心水”；在刚果（金），中国“蓝盔”与驻地布卡武市“国际儿童村”结成对子，为孤儿送去温暖，孩子们亲切地称中国维和女官兵为“中国妈妈”。“包括文职、军人和警察在内的中国维和人员积极开展人道主义援助，在联合国维和行动中发挥着弥足珍贵的作用。”联合国负责维和事务的副秘书长让－皮埃尔·拉克鲁瓦说。

作为派遣维和人员最多的安理会常任理事国和联合国第二大维和摊款国，中国已经成为联合国维和行动的关键力量。中国“蓝盔”以实际行动彰显中国爱和平、负责任的大国风范，展示了中国军队威武之师、文明之师、和平之师的良好形象。正如联合国助理秘书长祖耶夫所言，“如果没有中国和中国人民的支持，联合国维和行动不可能取得这么大的成就”。

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