新华社日内瓦8月1日电 联合国儿童基金会和世界卫生组织8月1日发表联合声明，呼吁用人机构等为员工提供更多条件支持和保护母乳喂养，以进一步提升母乳喂养率。

声明指出，母乳喂养可以保护婴儿免受常见传染病的侵袭，增强婴儿免疫系统。相比于纯母乳喂养的婴儿，没有接受过母乳喂养的婴儿在1周岁以内死亡的概率高出14倍。过去10年，全球纯母乳喂养率提高了10个百分点，达到48%，但还需要多方加强努力以实现到2030年提高至70%的全球目标。目前，全球6个月以下婴儿中只有不到一半能获得纯母乳喂养。

声明表示，不少女性生育后重返职场时母乳喂养率明显下降，如果工作场所提供相应条件将能明显改变这一现象，而为母乳喂养提供便利能促进女性留在职场，减少雇主因雇用和培养员工带来的损失，对职场女性、家庭和雇主都有好处。为此，联合国儿童基金会和世界卫生组织向各国政府、投资者、民间团体和用人机构呼吁，为所有职场母亲提供母乳喂养环境，为照顾孩子的人提供足够带薪假期，并增加对支持母乳喂养的政策和项目的投资。

每年的8月1日至7日是世界母乳喂养周，今年母乳喂养周的主题是“助力职场家庭，促进母乳喂养”。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)