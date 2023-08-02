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中俄媒体对话会暨第三届“中俄青年同走友谊路”媒体吹风会在京举行 

2023年08月02日13:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京8月2日电（褚梦琦、实习生方明轩）7月31日，由中国人民对外友好协会主办的中俄媒体对话会暨第三届“中俄青年同走友谊路”媒体吹风会在京举行。中国人民对外友好协会副会长鄢东、人民日报国际部部务委员李晓宏、俄罗斯驻华使馆文化参赞车尔尼雪夫、《俄罗斯报》第一副主编切尔尼亚克、俄中友协副主席阿尔希波夫及20余家中俄两国主流媒体代表出席活动。

图为中俄媒体对话会暨第三届“中俄青年同走友谊路”媒体吹风会现场。人民网 褚梦琦摄

图为中俄媒体对话会暨第三届“中俄青年同走友谊路”媒体吹风会现场。人民网 褚梦琦摄

鄢东在致辞中肯定了近年来两国媒体的报道成果。他说：“据俄最新民调显示，72%俄罗斯人认为中国是俄罗斯最友好、最亲近的国家，中俄媒体在其中发挥了不可或缺的作用。”

他同时指出，两国媒体应进一步提升协作水平，加强信息共享，共同塑造正面积极的伙伴国家形象。

“俄中媒体合作水平正在迈向新的高度，具有巨大的发展潜力。”车尔尼雪夫表示，青年是俄中两国未来关系的基础，两国媒体应在青年交流方面发挥更大作用，利用自身平台优势让更多青年了解肩负的使命。

图为中俄两国友协及20多家主流媒体代表展开交流研讨。人民网 褚梦琦摄

图为中俄两国友协及20多家主流媒体代表展开交流研讨。人民网 褚梦琦摄

两国主流媒体代表结合自身工作实际，分享了两国携手抗击新冠疫情、互邀灾区儿童疗养等中俄友好故事，用媒体人的视角剖析和展望新时代中俄关系发展，深入总结“一带一路” 倡议提出十周年以来取得的积极成果，共同勾勒两国媒体合作的美好蓝图。

此外，据中国人民对外友好协会介绍，今年8月21日至25日将举办第三届“中俄青年同走友谊路”活动，届时会邀请俄罗斯驻华使馆和俄中友协共同组派的俄青年精英、驻华媒体记者、在华留学生、青年外交官等俄各界友华青年代表共30人，与中国主流媒体青年记者及高校俄语专业学生等中方青年代表共15人同赴北京、沈阳、上海三地参访。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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