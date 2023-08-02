新华社北京8月2日电 外交部发言人2日就二十国集团（G20）环境与气候部长联席会议答记者问。

有记者问：据报道，二十国集团环境与气候部长联席会议近日在印度金奈闭幕，个别西方媒体援引个别人观点称中方立场阻碍会议就减排、停止使用化石燃料、提高可再生能源利用等关键问题达成一致，请问对此有何评论？

发言人表示，有关报道观点同事实完全不符。7月28日，二十国集团环境与气候部长联席会议形成共识文件和主席总结，取得积极平衡成果。但受部分国家无端引入地缘政治问题干扰，会议未能形成公报，中方对此感到遗憾。

“中方认为，G20作为国际经济合作的主要论坛，在推动全球可持续发展，统筹经济发展与环境保护、应对气候变化方面负有重要责任。G20应致力于凝聚各国政治共识，充分尊重各国不同发展阶段和国情，交流分享最佳实践和经验教训，鼓励各国加强务实行动，推动国际社会团结合作积极应对气候变化，共同提高全球实现绿色低碳可持续发展的信心和能力。G20应在充分尊重和遵循《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》确定的目标、原则和框架的基础上，为联合国气候变化主渠道谈判提供有益补充，确保在应对气候变化中不会造成新的南北差距，实现全球公正绿色低碳转型。”发言人说，中方敦促发达国家正视自身应对气候变化能力、责任、义务，进一步加大减排力度，尽快兑现已作出的承诺，为发展中国家提供气候资金和技术转让，停止单边措施、脱钩断链和贸易壁垒等影响和破坏全球应对气候变化的行为。

发言人表示，中国是推进全球气候治理的行动派，建立了落实双碳承诺的“1+N”政策体系，建成了世界最大的清洁发电网络，贡献了本世纪以来全球25%的新增绿化面积，以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.2%的经济增长，成为全球能耗强度降低最快的国家之一，全球水电、风电、太阳能发电装机容量最多的国家。

发言人说，与此同时，中国尽己所能为其他发展中国家提供支持和帮助，与38个发展中国家签署43份应对气候变化南南合作文件，为120多个发展中国家培训约2000名气候变化领域的官员和技术人员，为构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系作出积极贡献。

发言人表示，在G20环境与气候部长会议成果文件的磋商中，中方发挥联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会主席国作用，努力协调各方利益，推动达成平衡案文，传递中方人与自然和谐共生、以人民为中心等理念，并呼吁绿色经济政策不应对国际贸易造成不正当的歧视或限制。

“中方将继续在G20等框架下，与各国加强环境气候的政策交流和务实合作，共同推动全球绿色低碳可持续发展。”发言人说。

(责编：赵欣悦、杨光宇)