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中企投建内罗毕快速路运营一周年

2023年08月01日21:26 | 来源：新华网
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　　新华网内罗毕8月1日电（记者黎华玲）至7月31日，由中国路桥工程有限责任公司（以下简称中国路桥）投资开发和建设运营的肯尼亚首都内罗毕快速路平稳运营一周年，累计通行车辆突破1700万辆。

　　资料图片：2月7日，车辆驶入和驶出肯尼亚内罗毕快速路。 新华社记者 韩旭 摄

　　内罗毕快速路是连接内罗毕市区与乔莫·肯雅塔国际机场的快速通道，途经内罗毕中央商务区、国家博物馆、国家体育场、议会大厦、总统府等重要地标，全长27.1公里，于2020年9月全面启动施工建设，2022年7月31日正式投入运营。

　　据了解，近一个月来，内罗毕快速路工作日平均车流量达6万辆。试运营以来，单日最高车流量突破7.5万辆。另外，ETC发行总量突破16万辆，ETC用户占比从运营初期的26.8%提升至75%。

　　内罗毕快速路项目深度参与肯尼亚经济社会发展，将机场至市区的通行时间由之前的两小时减少至二十分钟，显著降低物流及民众通勤成本。该项目在建设期雇佣当地员工超6000人，200家当地分包商和数百家当地建筑材料供应商受益。另外，项目在运营期雇佣当地员工超500人，占员工总数约95%。

　　内罗毕快速路项目是肯尼亚最重要的基础设施之一，是落实“一带一路”倡议的重大项目。当前，该项目辐射带动肯尼亚运输业、旅游业等多个产业，造福了数百万肯尼亚居民。

(责编：贾文婷、杨牧)

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