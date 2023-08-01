罗德里格斯博士现场介绍著作。吴志华摄

人民网北京8月1日电（记者陈晓航）7月31日，中国外文局新星出版社举办《巨人觉醒：二十一世纪的中国》（西文版）新书首发式。中国外文局副局长陆彩荣、副总编辑陈实、巴拿马共和国驻华大使甘林、委内瑞拉玻利瓦尔共和国驻华大使朱塞佩·约夫雷达、该书作者塞尔希奥·罗德里格斯，以及相关领域专家、中国外文局相关部室和直属单位负责人、主要媒体代表等30余人参加会议，新星出版社社长马汝军主持会议。

陆彩荣指出，《巨人觉醒：二十一世纪的中国》的出版是外文局深入贯彻落实习近平总书记致中国外文局成立70周年贺信精神，以书为媒推进中拉文化交流的一个范例。陆彩荣认为，《巨人觉醒》一书回答了中国之问、世界之问、人民之问、时代之问，用国际化的叙事表达引起读者共鸣，鼓励各国读者通过阅读共同找到“何以中国”的答案。以此为起点，中国外文局所属出版传播机构与拉美地区各机构的文化交流合作会更加密切、广泛、深入。

朱塞佩·约夫雷达大使在致辞中表示，尽管中国与拉美相距遥远，但合作、对话以及和平与福祉的共同价值观都把我们紧密联系在一起。《巨人觉醒》一书为拉美更好地理解、传播博大精深的中国文化及对政治、经济和社会等各个领域的影响作出了卓越贡献，是中国人民同拉美和加勒比人民广泛而深入的友谊的生动体现。

罗德里格斯博士讲述了自己从少年时便与中国结下的不解之缘，介绍了自己多年深入、系统开展中国研究的体悟。在本书写作过程中，作者七度访华，足迹遍布中国14个省级行政区，与干部、学者、企业家等群体进行深度交流，最终呈现出这本“介绍中国的小百科全书”，通过详细阐释中国的历史、哲学和政治，以中国而非西方的视角解读中国，澄清对中国的误读。

徐世澄教授指出，《巨人觉醒》是一本了解中国的好书，内容全、资料新、分析透。因此，该书具有真实性和说服力，受到国际读者的欢迎。著作的出版和发行有助于拉美读者进一步了解中国，使拉美与中国的关系走得越来越近。

《巨人觉醒：二十一世纪的中国》（西文版）系统介绍了中国的历史、哲学思想，解读了中国特色社会主义的各项政策，目的是向读者展示一个真实、立体、全面的中国，帮助拉美和世界各国更好地理解中国共产党和中国取得今天辉煌成就的历史、文化和政治根源。该书西文版由中国外文局新星出版社出版。

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