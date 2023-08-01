新华社北京8月1日电 尼日尔政变军人7月31日称法国打算军事干涉尼日尔局势，法国官员予以否认。

尼日尔邻国马里和布基纳法索同一天警告，对尼日尔动武等同于对马里和布基纳法索“宣战”，将有严重后果。

这是7月28日的尼日尔首都尼亚美街头。新华社发

尼日尔政变军人当天经由国家电视台发表声明，称法方与尼日尔国民警卫队领导人会面，试图“获得必要的政治和军事授权”，寻求“军事干涉尼日尔局势”。

尼日尔曾是法国殖民地。尼日尔总统穆罕默德·巴祖姆7月26日遭总统卫队部分军人扣押并解除职权。政变军人成立保卫祖国国家委员会，由总统卫队队长阿卜杜拉赫曼·奇亚尼任主席，宣布接管国家事务。

联合国安理会、非洲联盟等地区组织、欧洲联盟及法国、美国等国家谴责政变，拒绝承认军人政权。

7月30日，支持政变的示威者冲击法国驻尼日尔大使馆、焚烧法国国旗。法国总统埃马纽埃尔·马克龙警告，如果在尼日尔的法国公民安全或法国利益受到威胁，法方将“立即采取毫不妥协的行动”。

法国外交部长卡特琳·科隆纳7月31日否认法国打算军事干涉尼日尔局势，称巴祖姆的总统职务仍然“有可能”恢复。

不过，西非国家经济共同体（西共体）7月30日要求政变军人一周内释放巴祖姆并恢复他的总统职权，否则西共体将采取“一切措施”恢复尼日尔宪法秩序，“可能包括使用武力”。西共体当天还决定对几内亚政变军人实施制裁。

7月30日，在尼日利亚首都阿布贾，参加西非国家经济共同体（西共体）紧急会议的西非国家领导人合影。新华社发（西共体供图）

马里和布基纳法索7月31日联合发表声明，反对武力干涉尼日尔局势。这两个国家警告，“对尼日尔的任何军事干涉都等同于向马里和布基纳法索宣战”，且这两个国家将因此退出西共体。两国认为，军事干涉将引发“灾难性后果”，可能使整个地区陷入动荡。几内亚也发表声明，反对西共体制裁决定和可能对尼日尔采取的军事干涉。

马里、布基纳法索和几内亚2020年以来都发生过政变，受到西共体制裁。

路透社报道，美国国务院一名不愿公开姓名的官员7月31日说，美国支持西共体为恢复尼日尔政变前局势所做努力，将根据尼日尔局势今后数天至一周是否能逆转来确定美方的政治和军事立场。

美国和法国都在尼日尔驻有部队，派员担任军事教官或参与反恐。美国驻军大约1100人，法国驻军大约1500人。（记者：惠晓霜；编辑：陈立希、刘曦、胡若愚、杨舒怡、梁尚刚、淡然）

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