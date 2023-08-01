新华社北京8月1日电（记者王晨笛 魏忠杰）由中国人民对外友好协会举办的中俄媒体对话会暨第三届“中俄青年同走友谊路”活动媒体吹风会7月31日在北京举行。中俄两国友协及20多家主流媒体代表就如何讲好新时代中俄友好故事、深化两国媒体间合作展开交流研讨。

来自《俄罗斯报》、塔斯社、今日俄罗斯通讯社等俄多家媒体代表与《人民日报》、新华社和中央广播电视总台等中国媒体同行分享了两国携手抗击新冠疫情、互邀灾区儿童疗养等友好故事，并就如何提升两国媒体国际影响力、促进两国民心相通、发挥各类平台作用等议题进行交流。

中国人民对外友好协会副会长鄢东表示，媒体交流是中俄战略协作和人文合作的重要组成部分，也是讲好中俄故事、弘扬中俄友好的重要平台。近年来，在两国元首战略引领下，中俄主流媒体从发展新时代中俄全面战略协作伙伴关系大局出发，在新闻报道、媒体产业、新兴媒体、出版发行、影视制作等方面开展深入交流合作，结出累累硕果。中俄媒体合作不仅事关中俄关系发展，更是推动地区稳定与世界和平、构建人类命运共同体的时代需要。

俄中友协副主席阿尔希波夫讲述了自己的长辈作为苏联专家在中国工作的难忘经历。他表示，培养俄中两国青年之间的友谊十分重要，他们未来必将成为推动两国友好的中坚力量，两国媒体应在青年交流方面发挥更大作用，利用自身平台优势让更多青年了解肩负的使命。

中国人民对外友好协会介绍说，为进一步弘扬中俄世代友好、合作共赢理念，让中俄友谊薪火相传，今年8月21日至25日将举办第三届“中俄青年同走友谊路”活动，希望两国媒体积极参与相关报道。

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