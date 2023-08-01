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专访：用镜头捕捉中国保护生物多样性的故事——访英国知名动物摄影家蒂姆·弗拉赫

2023年08月01日16:36 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦8月1日电 专访：用镜头捕捉中国保护生物多样性的故事——访英国知名动物摄影家蒂姆·弗拉赫

　　新华社记者杜鹃 李颖

　　英国知名动物摄影家蒂姆·弗拉赫日前在伦敦接受新华社记者专访时表示，中国致力于保护生物多样性并取得重大进展。他对自己的作品能多次在中国展出、帮助提高野生动物保护意识感到荣幸。

　　弗拉赫曾赴多国拍摄生物多样性题材，用其作品呼吁濒危动物保护。他告诉记者，中国在保护生物多样性方面做了很多努力，例如大量植树、禁止象牙贸易等。他曾多次赴中国拍摄大熊猫、小熊猫、金丝猴等物种，用镜头记录中国保护生物多样性的故事。

　　在一张弗拉赫2015年11月拍摄于四川卧龙自然保护区的照片中，两名科学家正执行大熊猫野化放归任务，其中一人把一只大熊猫幼崽抱在胸前。弗拉赫告诉记者，照片中的幼崽处于野化过程第一阶段，即在被正式放归野外前与母亲一同适应环境。

　　弗拉赫说，那次拍摄经历让他印象深刻。放归团队为了尽量让大熊猫幼崽摆脱和人类的联系，每个人都身穿大熊猫造型服装，该服装经特殊处理后消除了人类气味。弗拉赫当时穿着这种“熊猫服”，跟踪拍摄野化放归过程。

　　弗拉赫的“动物肖像”多次在中国展出，其作品聚焦全球生态环境，呼吁人们保护濒危动物、保护地球家园。他认为，摄影可以有力地讲述珍稀动物的故事，帮它们存活下来，使后代人有机会再给它们拍照。

　　弗拉赫告诉记者，2021年云南省博物馆展出了多幅他拍摄的濒危动物肖像，吸引了众多学生参观。学生们对着他的摄影作品认真做笔记，这让弗拉赫至今难忘。“我感到自己的付出有意义，让下一代了解人类面临的挑战正是我想做的。”

　　在弗拉赫眼中，摄影作品不仅能传递保护野生动物的价值观，还能搭建不同文化间沟通交流的桥梁。他说，人类正处在一个充满挑战的时代，不仅要面对气候变化的挑战，还要消除人与人之间的隔阂。“我们需要一个团结协作、打破障碍的世界。某种意义上，摄影就是一种可以跨越障碍的语言。”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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