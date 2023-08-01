新华社东京7月31日电 近期一项民调显示，日本首相岸田文雄内阁支持率已经跌至28%。今年以来，岸田宣布将大幅增加防卫预算，并且推出新的少子化政策鼓励生育。多家媒体和在野党认为，为实现这些政策目标，岸田政府可能选择加税。在支持率低迷的情况下，专家指出，增税、削减福利等很难回避，也是岸田绕不过去的执政难关。

支持率低迷 岸田急“灭火”

日本物价持续上涨，实际工资收入已连续14个月同比减少，民众对岸田政府的不满情绪越发强烈。日本媒体7月25日报道，多项最新民调结果显示，岸田内阁民意支持率大跌，徘徊在30%左右。

《每日新闻》的民调显示，岸田内阁支持率跌至28%的危险区域。如果跌破20%，则面临下台风险。

2022年8月10日，日本首相岸田文雄在日本东京首相官邸召开新闻发布会。新华社发

6月底，日本政府咨询机构税制调查会向内阁提交的一份报告令日本舆论风波再起。媒体报道说，该报告建议政府调降工薪阶层的各种免税额度，涉及退职金、家属抚养扣除额度、甚至交通补贴等。经测算，一个需养活四口之家、年收入600万日元（约合30万元人民币）的日本父亲，可能因相关政策调整损失年收入47万日元（约合2.36万元人民币），约相当于一个月薪水。

岸田7月25日急召自民党税制调查会会长宫泽洋一“灭火”，表示不打算对工薪阶层加税。宫泽洋一告诉记者，税制调查会的报告完全不涉及向工薪阶层加税的内容，而且税制调查会也不是决策机构。

尽管岸田一再否认加税，专家指出，对于缺钱的日本政府，未来增税、削减福利等都将是不可回避的话题，也是岸田绕不过去的难关。

防卫费猛增 增税遭反对

岸田政府去年年底已确定，2023财年的防卫预算要从5.4万亿日元（约合2716亿元人民币）加到6.8万亿日元（约合3420亿元人民币），2023财年至2027财年防卫预算总额将增至约43万亿日元（约合2.16万亿元人民币）。

2023年2月28日，在日本东京，日本民众举着标语牌抗议日本众议院通过高额的防卫费预算案。新华社记者郭丹摄

今年2月，岸田内阁推出“防卫财源确保法案”，以确保防卫费资金来源，并迅速推动其进入国会审议程序。为了蒙混过关，方案提出四项措施，一是通过出售国有财产等方式增加税外收入，设立“防卫增强基金”；二是把每年年底结算盈余拿来支持防卫；三是强化支出改革，削减社保开支等以减少不必要的花费；最后一项是加税。方案含糊其辞地说，前三个办法都没能解决财源问题时才考虑加税。

多家媒体报道指出上述法案充满缺陷，专家公开质问防卫费提升至43万亿的依据。在野党立宪民主党、日本维新会、国民民主党和日本共产党强烈反对，认为该法案试图淡化、模糊增税内容，但最终增税难以避免，会加重国民负担。

虽然在野党竭力反对，依靠执政党在众参两院均占多数席位的优势，“防卫财源确保法案”在两度延宕之后最终仍在国会通过。

应对少子化 钱从哪儿来？

为应对少子化、鼓励生育，岸田打算从2024财年开始，以每年3.5万亿日元（约合1760亿元人民币）左右的预算规模，扩大各类补贴。

考虑到在防卫费资金来源问题上已因加税遭强烈反对，加之此前日本政府多次加税失败，岸田一再申明，少子化对策不考虑加税，可能的筹资途径包括：提高个人及企业的社保负担标准、削减社保领域开支，提高目前企业为儿童津贴和托儿所运营等承担的“雇主供款”标准，增发少子化对策专项国债等。

2015年5月27日，在日本东京都立川市富士幼儿园，小朋友在教室里上课。新华社记者刘天摄

由于各种筹资方案不可避免地增加企业和个人负担，在酝酿阶段就遭到广泛反对。日本经济团体联合会会长十仓雅和多次公开反对，还上书财务大臣，质疑政府筹资方案的合理性。6月1日，考虑到应对少子化政策所需经费问题棘手且可能激起更多民怨，岸田决定暂时搁置，待年底再议。

2022财年，日本国民负担率已由1970年的24.3%升至47.5%，换言之，国民收入的近一半被扣除用于公共负担。为解决少子化问题，以后还可能需要缴纳更多的社会保险费，社交网络上怨声载道，认为政府“拆东墙补西墙，挤兑国民的钱包”。

日本《朝日新闻》报道称，鼓励生育的政策需要数万亿日元，如果不增加消费税，选择通过削减社会保障支出筹集资金，恐怕会损害日本老年人的权益。

厚生劳动大臣加藤胜信在富士电视台节目现场表示，“让我把养老、医疗的钱拿出来用到少子化方面，老实说，现在并没有这样的富余”。

在探讨“异次元少子化政策”最后会不会因缺钱而不了了之时，政治评论员伊藤惇夫说，“先喊出一个口号、高高地举起标语，后面的事情慢慢再说”，“这样的事情岸田干过很多次了”。（记者：刘春燕；编辑：李雪笛、陈丹、王丰丰、张代蕾、陈玉芬）

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