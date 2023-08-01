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国际世界语大会“中国日”活动在意大利举行

2023年08月01日12:43 | 来源：新华网
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　　新华社罗马7月31日电 正在意大利都灵参加第108届国际世界语大会的中国代表团7月30日举办了“中国日”主题活动。

　　主题活动包括“中国与世界——‘一带一路’十周年成就展”“多彩的中华民族——民族文化遗产摄影展”“字道——汉字设计的现代之路艺术展”三个主题展览，以及中国世界语事业发展介绍等系列推介活动。

　　国际世界语协会主席邓肯·查特斯在活动致辞中指出，中华全国世界语协会多年来为世界语跨文化交流做了大量工作，这些工作对于国际世界语协会不可或缺。

　　中国驻米兰总领事刘侃在贺信中表示，此次“中国日”活动为与会嘉宾及意大利民众开启了更好了解中国的一扇窗口，希望与会人士为推动尊重文化多样性、增进文明互鉴互信的全人类共同事业作出更大贡献。

　　本次活动由国际世界语协会、中国外文局指导，中华全国世界语协会、中国外文局亚太传播中心、外文出版社主办，中国世界语代表团成员以及各国参会代表80余人出席活动。

　　国际世界语大会始于1905年。本届大会于7月29日至8月5日在都灵举行。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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