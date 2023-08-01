图为大陆高校师生团访台期间，两岸学生在台湾中国文化大学音乐厅联袂献上民乐表演。

新华社记者 王承昊摄

这是一次推动两岸青年交流的“友谊之旅”，一次推动教育交流的“交往之旅”，也是一次促进中华文化认同的“一家亲之旅”。

访台归来的大陆高校师生团近日在北京大学举行座谈会。回味9天8夜的宝岛之行，北京大学党委书记郝平教授用“三个之旅”来概括，引起师生们深深的共鸣。热情的台湾民众，共同的文化记忆，深入的讨论交流，结下的深情厚谊，令他们激动不已，难以忘怀。

此次参访中，与岛内大学生切磋球技的乒乓球奥运冠军、北京大学体育教研部硕士生丁宁在台“涨粉”了。丁宁说，两岸青年就社会生活、学业学术、兴趣爱好、两岸关系等话题进行了充分的探讨，在许多方面都有相似经历或想法，“常会发现‘心有灵犀一点通’的惊喜。”

“我们听到了台湾青年的真实想法，也欣喜地发现大家沟通和对话是自然而然、没有障碍的。”武汉大学法学院硕士生陶丹凤说，台湾高校师生的热情令她印象深刻，台湾中国文化大学的同学至今每天还在微信群里进行交流。

“两岸青年有着同根同源的血脉亲情和文化联结，我们很快便结成了好友。”清华大学博士生付轲回忆，在东华大学交流的当晚，有台湾同学专门赶来赠送礼物，之后又连夜搭火车返回台北，“这让我感受到两岸青年都很珍视这份友情和亲情。”

复旦大学国际关系与公共事务学院本科生虎雪说，师生团访台期间感受到了“家人”般的温暖。“两岸青年的心是在一起的，在交流中互相了解，无形中拉近着彼此间的距离，真正做到了交心、交往和交融，这是一次坦诚美好的双向奔赴。”

陶丹凤说，此次参访不仅是青年间的对话，也是一次认识台湾、了解台湾、探索台湾的旅程，“这些体验和了解为将来拓宽和加深两岸同胞间的交流与合作埋下了种子。”

座谈中，同学们都热切盼望两岸青年交流持续下去，表示要以青年之力为两岸融合发展、同胞心灵契合和中华民族伟大复兴不断注入新生动力。

“在两岸交流的大潮中，青年的力量不会缺席，”陶丹凤说，“我们真诚希望，青年交流能成为两岸开展良性对话和善意沟通的重要引擎。”

“一家人就要常来常往。我们相约，一定争取早点再相见。”丁宁说，这种友谊与亲情的联结，将引领两岸青年进一步开展交流活动。

虎雪希望两岸青年能有更多的交流机会，“相信在大家的努力下，我们终会迎来‘潮平两岸阔’的美好未来。”

率领北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学、湖南大学5所高校师生访台的郝平教授说，此次参访了多所台湾知名高校和一些有代表性的历史文化场所，大家都感到收获很大，“特别是通过和台湾同胞的深入交流，大家深刻体会到，我们有着共同的血脉、共同的文化和共同的愿景，血浓于水的亲情是无法割断的。”

“两岸一家亲，两岸大学生之间的交流互访就是‘一家亲’的交流互访，是沟通两岸的重要桥梁和纽带。”郝平表示，“特别希望以此次回访为契机，进一步促进两岸青年的热切交流，推动更多两岸青年心更近、情更浓，架起两岸融合发展的连心桥。”

（据新华社北京电 记者魏梦佳、刘欢）

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