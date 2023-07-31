新华社基加利7月30日电 专访：“与中国合作为布隆迪通信事业带来新希望”——访布隆迪通信、信息技术与媒体部长恩达卡伊萨巴

新华社记者吉莉

布隆迪通信、信息技术与媒体部长莱奥卡迪·恩达卡伊萨巴日前接受新华社记者书面专访时表示，布中双方在通信领域的合作对布通信发展起到至关重要的作用，为布全国范围数字连接带来新希望，也给布隆迪人民带来切实福祉。

恩达卡伊萨巴表示，布中通信合作带来许多积极影响，“让布隆迪民众获得数字电视、移动通信以及互联网服务”。得益于华为等中国企业参与，布隆迪通信网络覆盖率大幅提升。

她特别提到，由中资企业四达时代执行的“万村通”项目，让卫星数字电视走进布隆迪乡村，使偏远地区村民能够获取全球信息，了解农业、科学、健康等领域知识，这也推动了当地减贫和脱贫工作。同时，数字电视服务丰富了当地民众的精神文化生活。

恩达卡伊萨巴表示，在过去近20年间，中方提供的技术支持和培训为布隆迪当地人员能力提升提供强有力保障，使他们能更好维护和管理通信设备，实现技术本地化。

展望未来，两国在通信领域的合作还将继续拓展。她指出，在布隆迪不少农村地区，人们缺乏获取信息和数字技术的机会。

恩达卡伊萨巴表示，两国将继续在合作共赢原则下，推进通信领域合作，推动布隆迪通信事业不断发展。期待两国携手开创新的未来，两国的合作为布隆迪人民带来更多福祉。

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