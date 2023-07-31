新华社北京7月31日电

中华人民共和国和圭亚那合作共和国联合声明

（2023年7月31日）

一、圭亚那合作共和国总统穆罕默德·伊尔凡·阿里应邀于2023年7月25日至8月1日出席成都第三十一届世界大学生夏季运动会开幕式并访华。中华人民共和国主席习近平同阿里总统会见，双方就共同关心的双边、地区和国际问题深入交流，表示将致力于进一步深化和拓展双边关系，推进两国在多边领域合作。国务院总理李强会见阿里总统。阿里总统还访问了上海和北京。

二、会见中，双方对两国关系取得的积极进展表示满意。双方重申将进一步加强双边关系，扩展各领域合作。

三、双方重申，在相互尊重和互惠互利原则、遵守《联合国宪章》宗旨和国际法基础上，尊重彼此独立、主权和领土完整，支持彼此国家人民选择符合本国国情的发展道路。圭方重申坚定支持一个中国原则。

四、阿里总统就中方支持包括基础设施建设在内的圭亚那经济发展向习近平主席表示感谢。双方致力于深化经济合作，包括扩大贸易和投资，拓展在基础设施、农业、卫生、能源、教育等领域的合作。

五、圭方高度赞赏中方提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。忆及双方在2018年7月27日签署《中华人民共和国政府与圭亚那合作共和国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》，圭方表示愿意同中方商签共建“一带一路”合作规划。

六、中方就圭方在地区和国际问题特别是粮食安全、地区一体化和中拉合作等领域发挥的建设性作用向阿里总统表示赞赏。阿里总统向中方表示，他坚信发达国家和发展中国家都应注重促进粮食、气候和能源安全以推进可持续发展。双方认识到全球发展倡议有助于实现这一目标。

七、鉴于基础设施建设在推动经济发展和减贫方面的积极作用，双方同意拓展该领域合作，愿积极探索在关键基础设施项目建设和开发方面利用中方经验、技术和融资开展合作的前景。

八、双方认识到贸易和投资在深化经济合作中的重要价值，致力于营造良好营商环境，促进双边贸易和投资活动。双方同意探讨在农业、能源、矿产、制造业、服务业等领域开展合作。

九、双方认为，中圭企业界在推动两国经济发展方面发挥重要作用。双方鼓励两国企业界进一步用好投资机会并建立伙伴关系。

十、双方重申致力于可持续发展和环境保护，承诺将深化包括森林涵养、生物多样性保护、推广可再生能源等领域的合作。

十一、双方同意拓展文化和教育合作，强调人文交流的重要性。为增进两国人民的相互理解和友谊，双方决定支持两国教育机构合作，推动学生交流项目，促进文化合作。

十二、双方对两国医疗卫生领域合作进展表示赞赏。双方同意通过分享经验和技术，促进两国卫生健康合作。阿里总统对中国援圭亚那医疗队为当地人民提供医疗服务表示高度赞赏。

十三、阿里总统感谢中国支持圭亚那成功当选联合国安理会非常任理事国。

十四、鉴于气候变化造成的全球挑战，双方重申将致力于在国际层面继续倡导应对气候变化和促进可持续发展。为此，双方致力于拓展可再生能源、加强气候韧性和适应领域合作。

十五、双方还讨论了落实联合国2030年可持续发展议程，认为2023年对实现该议程具有里程碑意义。双方坚信更大范围的国际动员对弥合发达国家和发展中国家的发展差距、强化发展中国家危机应对能力、降低发展中国家贫困率至关重要。

十六、双方同意两国政府经常性会晤对促进双边合作、推动两国多边领域协作至关重要。

十七、双方欢迎两国有关部门签署《关于建立投资和经济合作工作组的谅解备忘录》。

十八、阿里总统对中国政府和人民对其和代表团在华期间给予的热情接待表示诚挚谢意。

(责编：赵欣悦、杨光宇)