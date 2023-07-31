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中国海军第43批护航编队技术停靠南非开普敦

2023年07月31日08:41 | 来源：新华网
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新华社开普敦7月30日电（唐思宇 吴亢慈）中国海军第43批护航编队在圆满完成西非5国友好访问任务后，24日至27日技术停靠南非开普敦，进行补给休整。

当地时间24日上午9时许，悬挂着中南两国国旗的编队舰艇驶入开普敦港区。随着编队舰艇缓缓靠泊开普敦港维多利亚码头，中国驻南非大使馆武官、驻开普敦总领事及使领馆工作人员，当地华侨华人代表，以及南非海军官兵代表等150余人在码头迎接。当地华侨华人持巨幅五星红旗和欢迎横幅迎接编队的到来。编队官兵在甲板上整齐列队，向码头人群挥手致意。

靠泊后，南非海军司令洛贝斯中将在南宁舰舰长和政委的陪同下检阅南宁舰仪仗队，并与编队指挥员进行了深入会谈。洛贝斯希望继续深化两国海军合作交流。随后，欢迎人群分批次登上南宁舰、微山湖舰参观。

停靠期间，编队指挥员一行人前往南非海军舰队司令部拜会了海军舰队司令恩孔蒙德少将，并参观了西蒙斯敦海军基地。编队官兵与南非海军官兵针对舰艇航行安全及操纵情况处置、南非面临的周边海上安全威胁与应对等问题进行了深入讨论。此外，双方官兵还就水面舰艇如何组织反恐反海盗等交流了经验。

南非海军官兵表示，中国海军是友好且专业的力量，同中方加强海上军事交流，有力地促进了南非周边海上形势的稳定。

中国海军护航编队于27日下午4时许驶离维多利亚码头。

(责编：于洋、崔越)

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