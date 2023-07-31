新华社万象7月30日电 通讯：“手术让我成了健康人，我太幸运了”——中国医生给老挝先心病患儿带来健康

新华社记者章建华 波奇

11岁的老挝女孩帕萨哈·苏利亚曾罹患先天性心脏病，日前经中国医疗组介入治疗后，现已恢复健康。帕萨哈是“中国-老挝先天性心脏病联合筛查和治疗”医疗合作项目的受益患儿之一。

帕萨哈生活在老挝北部城镇孟赛，爱运动，最喜欢打羽毛球。她回忆说：“手术前，我一动就累，跑一会儿就喘，有时还头疼，人很烦躁。”

帕萨哈的父亲翁佩·苏利亚告诉新华社记者，女儿从小就性格乐观，爱运动，但特别容易累。翁佩常常要求孩子们写完作业后帮助家里做家务。“每当我叫帕萨哈帮忙时，她总说累。她和小朋友们玩一会儿就喘不上气。那时候，我没意识到她心脏有问题。”

今年6月中下旬，在中国民间组织国际交流促进会协助下，中国医学科学院阜外医院、云南省阜外心血管病医院、中华慈善总会和云南省政府新闻办在老挝联合开展“中国-老挝先天性心脏病联合筛查和治疗”医疗合作项目。中国医疗组在老挝孟赛、琅勃拉邦、万象等地，对近6000名3岁至18岁的老挝中小学和幼儿园学生进行了先心病免费筛查。

听说有中国专家来老挝做先心病免费筛查，翁佩决定带女儿去检查一下。当医生告诉翁佩夫妇俩帕萨哈有先心病并且要做手术时，他们一下慌了，因为家人和亲戚从来没做过这样的手术，而且他们担心治疗费用太高自己承担不起。但在上述医疗合作项目支持下，帕萨哈手术费用被免除。“要是没有这些帮助，我们家可就难了。”翁佩说。

经过筛查，中国医疗组组织中老两国医务人员，在中国援建的万象玛霍索医院给包括帕萨哈在内的4名老挝患病儿童进行了介入治疗。

帕萨哈说：“手术后没有后遗症，我再也没有疲劳感了。手术让我成了健康人，我太幸运了。”

“手术很成功，女儿手术后不再说累了，运动时间也更长了。”看到如今身体健康的女儿，翁佩对中国医生充满感激之情。

“我喜欢学中文，以后我想去中国留学，我想到中国当翻译！”帕萨哈对未来充满期待。

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