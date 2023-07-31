人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：“手术让我成了健康人，我太幸运了”——中国医生给老挝先心病患儿带来健康

2023年07月31日08:36 | 来源：新华网
小字号

新华社万象7月30日电 通讯：“手术让我成了健康人，我太幸运了”——中国医生给老挝先心病患儿带来健康

新华社记者章建华 波奇

11岁的老挝女孩帕萨哈·苏利亚曾罹患先天性心脏病，日前经中国医疗组介入治疗后，现已恢复健康。帕萨哈是“中国-老挝先天性心脏病联合筛查和治疗”医疗合作项目的受益患儿之一。

帕萨哈生活在老挝北部城镇孟赛，爱运动，最喜欢打羽毛球。她回忆说：“手术前，我一动就累，跑一会儿就喘，有时还头疼，人很烦躁。”

帕萨哈的父亲翁佩·苏利亚告诉新华社记者，女儿从小就性格乐观，爱运动，但特别容易累。翁佩常常要求孩子们写完作业后帮助家里做家务。“每当我叫帕萨哈帮忙时，她总说累。她和小朋友们玩一会儿就喘不上气。那时候，我没意识到她心脏有问题。”

今年6月中下旬，在中国民间组织国际交流促进会协助下，中国医学科学院阜外医院、云南省阜外心血管病医院、中华慈善总会和云南省政府新闻办在老挝联合开展“中国-老挝先天性心脏病联合筛查和治疗”医疗合作项目。中国医疗组在老挝孟赛、琅勃拉邦、万象等地，对近6000名3岁至18岁的老挝中小学和幼儿园学生进行了先心病免费筛查。

听说有中国专家来老挝做先心病免费筛查，翁佩决定带女儿去检查一下。当医生告诉翁佩夫妇俩帕萨哈有先心病并且要做手术时，他们一下慌了，因为家人和亲戚从来没做过这样的手术，而且他们担心治疗费用太高自己承担不起。但在上述医疗合作项目支持下，帕萨哈手术费用被免除。“要是没有这些帮助，我们家可就难了。”翁佩说。

经过筛查，中国医疗组组织中老两国医务人员，在中国援建的万象玛霍索医院给包括帕萨哈在内的4名老挝患病儿童进行了介入治疗。

帕萨哈说：“手术后没有后遗症，我再也没有疲劳感了。手术让我成了健康人，我太幸运了。”

“手术很成功，女儿手术后不再说累了，运动时间也更长了。”看到如今身体健康的女儿，翁佩对中国医生充满感激之情。

“我喜欢学中文，以后我想去中国留学，我想到中国当翻译！”帕萨哈对未来充满期待。

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部