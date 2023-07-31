新华社日本相模原7月30日电（记者姜俏梅 程静）日本神奈川县30日在相模湖交流中心举行相模湖水库建设死难者联合追悼会，日本、中国和韩国官方人士及当地民众200余人参加追悼活动。

中国驻日本大使馆参赞郭晓涵在追悼仪式上说，强征劳工受害者的悲惨遭遇是近代日本军国主义发动侵略战争，给中国等亚洲国家人民带来深重灾难的缩影之一。在此集会不是为了延续仇恨，而是为了正视历史，从中吸取教训，防止悲剧重演。今年是中日和平友好条约缔结45周年。中方愿同日方一道落实两国领导人重要共识，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，推动中日关系沿着正确轨道发展，为地区乃至世界的和平与繁荣作出贡献。

首次参加追悼活动的早稻田大学四年级学生饭仓芳果在接受新华社记者采访时说，面向未来构筑和平，应该从了解历史并接受历史开始，希望追悼会能让更多日本人了解这段历史。

相模湖水库是日本第一个多用途人工湖，于1940年至1947年修建。为修建相模湖水库，日本先后征用劳工360万人次。除朝鲜、韩国和日本劳工外，还有被侵华日军强掳到日本的近300名中国人。由于极其恶劣的劳动条件加上遭受非人欺凌，仅有姓名记载的遇难劳工就达83人，其中包括28名中国劳工。日本有识之士自1979年起每年都会为死难劳工举行追悼活动。

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