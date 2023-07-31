新华社阿布贾7月30日电（记者郭骏）西非国家经济共同体（西共体）领导人30日在尼日利亚首都阿布贾召开紧急会议，要求尼日尔政变军人在一周内释放遭扣押的总统巴祖姆并恢复其总统职权。

西共体领导人会后发表联合声明，强烈谴责企图推翻尼日尔宪法秩序和非法扣押巴祖姆及其他人员的行为，表示巴祖姆仍是西共体、非盟以及国际社会承认的尼日尔合法领导人，要求参与政变的军人立即释放巴祖姆并恢复其总统职权，完全恢复尼日尔的宪法秩序。

声明强调，相关要求如在一周内得不到满足，西共体将采取包括军事干预在内的一切措施，确保恢复尼日尔的宪法秩序。

声明还说，西共体领导人一致同意立即对尼日尔以及参与政变的尼军人实施制裁，其中包括关闭西共体成员国与尼日尔之间的空中和陆地边界，禁止商业航班往来尼日尔，暂停西共体成员国和尼日尔之间的商业和金融活动，冻结尼日尔政府和国有企业在西共体央行以及相关商业银行的资产，对参与政变的军人及相关人员实施旅行禁令并冻结他们的资产等。

26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押巴祖姆。当天深夜，政变军人代表在尼国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，解除巴祖姆总统职权，由军政权接管国家事务。联合国安理会28日发表声明，强烈谴责尼日尔政变，要求立即无条件释放巴祖姆。

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