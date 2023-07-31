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土耳其说在叙西北部消灭12名库尔德武装人员

2023年07月31日08:29 | 来源：新华网
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新华社安卡拉7月30日电（记者王腾飞）土耳其国防部30日说，土耳其安全部队日前在叙利亚西北部消灭12名库尔德工人党与库尔德武装“人民保护部队”成员。

土耳其国防部在一份声明中说，12名库尔德工人党和“人民保护部队”武装人员对“幼发拉底河盾牌”行动区域进行骚扰性攻击，土耳其安全部队随即在叙利亚西北部的一次行动中消灭了这12名武装人员。

2016年8月下旬，土耳其军队发起代号为“幼发拉底河盾牌”的行动，越境进入叙利亚北部，打击极端组织“伊斯兰国”武装并防止叙北部库尔德武装势力扩张。

自叙利亚2011年爆发内战以来，“人民保护部队”活跃在库尔德人聚居的叙利亚北部地区，主要与“伊斯兰国”作战，目前控制着叙北部大片土地。土耳其政府认为叙利亚库尔德武装与土耳其库尔德工人党有关系，后者被土耳其视作恐怖组织。

库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，其武装人员现多聚集在伊拉克北部和叙利亚北部。近年来，土耳其频繁越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德工人党目标。

(责编：于洋、崔越)

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