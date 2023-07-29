新华社北京7月29日电 外交部发言人毛宁29日宣布：应巴基斯坦政府邀请，国家主席习近平特别代表、国务院副总理何立峰将于7月30日至8月1日赴巴基斯坦，出席在伊斯兰堡举行的中巴经济走廊启动十周年庆祝活动。

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