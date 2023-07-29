新华社墨西哥城7月28日电（记者宣力祺）布里奇敦消息：来自非洲和加勒比海地区的多国代表日前在巴巴多斯首都布里奇敦举行会议，呼吁前殖民国家为贩卖奴隶以及奴隶制对当今社会造成的影响进行赔偿。

据报道，本次会议为期四天，于27日结束。巴巴多斯政府，非洲联盟（非盟）经济、社会和文化理事会，加勒比地区自治性区域大学西印度群岛大学等共同呼吁前殖民国家“为历史罪行作出赔偿”。

加勒比共同体（加共体）赔偿委员会主席、西印度群岛大学副校长希拉里·比克尔斯27日在新闻发布会上说，这是一个历史性的时刻，人类不能继续忍受殖民主义的有害干涉。“我们必须清理这个烂摊子，让人类（社会）正常运转起来。”

非盟官员优素福·曼杜哈说：“认识到奴隶制、殖民主义和种族主义是如何相互交织并影响世界各地黑人的生活至关重要。”

西印度群岛大学在一份声明中说，这次“开创性”会议的成果包括一项关于非盟和加共体合作路线图的提案，标志着“洲际运动”的开始。

贩卖奴隶和奴隶制是人类历史上最恶劣的侵犯人权行为，跨大西洋贩卖奴隶是其中最黑暗、最丑陋的一段历史。从15世纪到19世纪，大量非洲黑人被欧洲商人当作奴隶贩运到美洲。为寻求向英国、法国和葡萄牙等前殖民国家索赔，加共体2013年设立赔偿委员会。

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