新华社联合国7月28日电 中国常驻联合国副代表耿爽28日在安理会维和行动保护平民问题公开会上发言，呼吁安理会尽快解除对有关非洲国家的制裁。

耿爽说，当事国承担着保护平民的首要责任，维和行动要积极支持当事国应对安全挑战，加强保护能力。安理会的制裁措施严重制约了有关非洲国家履行保护平民职责的能力，应当尽快解除。国际社会要深化同非洲的伙伴关系，支持非洲国家不断提升自主维和的能力。

耿爽说，保护平民授权应当同特派团承担的其他授权统筹部署、平衡推进，共同服务于促进政治解决的根本目标。近年来，部分维和行动的授权无节制增长，使本已紧张的资源能力更加捉襟见肘，对特派团履行保护平民职责带来冲击和影响。维和行动要加强预防冲突，优化预警安排，对安全风险做到早知道、早处理。要制定系统、全面的行动方案，提升态势感知能力，确保快速作出反应。要对妇女儿童等特殊群体提供更有力、更具针对性的保护。仅靠军事手段无法履行好保护平民授权，维和行动要更多在开展对话接触、创造安全环境方面下功夫。近年来，维和人员面临的安全风险不断上升。联合国秘书处、特派团、出兵国、当事国等利益攸关方均要为保障维和人员安全作出切实努力。

耿爽说，中国是世界和平的建设者、维护者，是联合国维和行动的参与者、贡献者。中方将继续支持、推动、参与联合国维和行动，为维护国际和平与安全作出更大贡献。

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