人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世界气象组织：7月预计将成为有气象记录以来最热月份

2023年07月28日16:30 | 来源：新华网
小字号

新华社北京7月28日电 综合新华社驻外记者报道：世界气象组织27日发布的数据显示，7月前三周是有气象记录以来最热的三周，整个7月预计也将成为有记录以来最热月份。联合国秘书长古特雷斯呼吁，气候变化速度在加快，国际社会必须加速行动来应对。

世界气象组织整合来自欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局等机构的数据，用于其气候监测活动和气候状况报告。

根据哥白尼气候变化服务局提供的数据，全球平均地表气温于2023年7月6日达到单日最高值，为17.08摄氏度，刷新2016年8月13日16.80摄氏度的最高纪录，这一天因此成为有记录以来最热的一天。2023年7月前23天的全球平均地表气温为16.95摄氏度，远高于2019年7月全月16.63摄氏度的纪录，后者为有记录以来最热月份。

世界气象组织表示，几乎可以肯定，2023年7月全月平均气温将大幅超过2019年7月，成为有记录以来最热的月份。哥白尼气候变化服务局将于8月8日发布7月的完整气温数据。

古特雷斯指出，创纪录高温的后果是“显而易见和悲剧性的”。阻止气候变化最坏情况发生仍有可能，但必须立即采取重大气候行动。他呼吁国际社会在减排、气候适应和气候融资方面付诸行动。（参与记者：王其冰、毛磊）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部