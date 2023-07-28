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中国驻美使馆举办文化体验开放日活动

2023年07月28日15:48 | 来源：新华网
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新华社华盛顿7月27日电 中国驻美国大使馆27日与当地机构“使馆体验协会”联合举办开放日活动，邀请各界民众200余人来馆体验中华传统文化，观看文艺表演，品尝中华美食。

中国驻美国大使馆公使徐学渊在致辞中表示，中华文明博大精深，中华文化崇尚和平、和睦，“以和为贵”是中华民族一直追求和传承的理念。

徐学渊说：“中美关系的基础在民间。当前形势下，文化交流成为我们增进理解和尊重的重要桥梁。希望大家能够更多了解中国，了解中国正在推进的中国式现代化，也欢迎大家有机会去中国做客，感受开放、发展、充满希望的中国。”

在文化展示环节，使馆青年外交官向来宾们介绍了中国茶文化，邀请来宾亲身体验泡茶、品茶。在文艺演出环节，华盛顿中国民族乐团介绍了古筝、琵琶、扬琴、二胡等民族乐器，演奏了《喜洋洋》等经典曲目。

来宾们在书画展台前体验中国“文房四宝”，学用毛笔书写自己的中文名字和祝福语；在汉服展台前试穿不同式样的汉服；在美食餐台前品尝中国特色美食。来宾们争相合影留念，表达对中华文化的喜爱。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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