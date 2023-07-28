新华社联合国7月27日电 中国常驻联合国代表张军27日说，武器禁运已不适应中非共和国形势需要，希望安理会能够就完全解除武器禁运采取进一步行动。

安理会当天以13票赞成、2票弃权的结果通过第2693号决议，决定将对中非的武器禁运延长一年至2024年7月31日。中国和俄罗斯投了弃权票。

张军在表决后的解释性发言中说，安理会刚刚通过决议，决定安理会武器禁运措施和报备要求不再适用于中非安全部队，在安理会2022年7月通过的第2648号决议基础上，进一步解除对中非的武器禁运措施。这对中非加强安全能力建设，维护和平稳定有重要现实意义。与此同时，决议未能满足中非和地区国家关于完全解除武器禁运的要求，中方为此提出的修改意见也未完全反映在案文中。在此情况下，中方不得不投了弃权票。

张军指出，安理会对中非实施武器禁运措施已长达10年。随着中非安全部门改革、解武复员进程取得积极进展，武器禁运已不适应中非形势需要，对中非提升安全能力建设、维护国家安全稳定也形成制约。中非政府多次强烈要求完全解除武器禁运，得到非盟等区域组织以及有关地区国家积极支持。中方希望安理会能够继续尊重中非关切，就此采取进一步行动。

张军说，近年来，非洲国家对解除安理会武器禁运愿望迫切，认为这些措施对提升非洲安全能力造成负面影响。2022年8月，中方在担任安理会主席期间推动发表主席声明，要求安理会重视非洲关切，根据形势发展及时审查、调整、取消制裁机制。安理会要落实好主席声明要求，及时调整不必要的制裁措施，直至完全解除。

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