新华社基加利7月28日电 通讯：金色稻田见证中布农业合作丰硕成果

新华社记者吉莉 李成 韩旭

东非国家布隆迪布班扎省吉汉加县，金色稻田在阳光下发出耀眼光芒。农民们唱着欢快的歌曲，手臂有节奏地挥打着一簇簇稻穗，脱落的稻粒如雨点般洒落，浓郁的谷香在空气中弥漫。近日这里迎来高产杂交水稻大丰收，中布两国农业合作结出丰硕成果。

43岁农民夏尔来自吉汉加县宁加4村。自2018年起，他跟着中国农业专家学习杂交水稻种植技术，连续5年获得大丰收。夏尔向记者展示了高产水稻品种“千乡优616”。他说：“在中国农业专家组的支持和帮助下，我们种植杂交水稻获得了丰收，现在生活有很大改善，盖了新房子，还抚养7个孩子。”

过去，夏尔种植的本地水稻产量低，收入有限，生活艰苦。通过种植杂交水稻，夏尔不仅盖起了新房，还扩大了种植面积。今年，他还开办了一个大米加工坊，提高了经济回报，并为周围农户提供就业机会。

2018年，中国农业专家组将夏尔所在的村子确定为首个水稻减贫示范村。据专家组介绍，迄今该村已成功种植8季杂交水稻，总产量达4104吨，户均增收达9840美元，让整个村子发生翻天覆地的变化。布隆迪杂交水稻种植面积不断扩大，截至2023年6月，已达4000公顷，稻谷产量增加1.9万吨，农民收入增加910万美元。

自2015年以来，中国农业专家组组长杨华德一直致力于在布隆迪推广杂交水稻种植技术。他和专家组成员深入田间地头，足迹遍布该国15个水稻种植省份。从2020年开始，专家组加大力度建设杂交水稻种植减贫示范村，涉及布班扎省、布琼布拉农村省、锡比托克省22个村庄。

记者看到，杨华德一行几位农业专家走在村中，村民们像见到老朋友一样向他们打招呼，热情邀请他们到家中做客。杨华德表示，未来3年，专家组将在维护好22个示范村的可持续发展基础上，新建11个水稻示范村和两个玉米示范村，总面积将达到9000公顷，户均增收目标为9000美元，以提前实现布政府提出的“人人有所食、人人有储蓄”的目标。

“通过不断的品种创新、技术完善、人才培养以及进一步扩大生产性投入基金规模，我们致力于实现援助一个项目、发展一个产业、致富一方百姓的目标。”杨华德说。

在中非合作论坛框架下，根据中布两国政府协议，中国自2009年8月起实施援布高级农业专家技术合作项目。截至目前，中国已派出6批60人次专家奔赴布隆迪执行农业技术援助任务。

布隆迪环境与农畜业部常务秘书普罗斯珀·多迪科近日接受采访时，对中国在农业领域的支持深表感激。他说，得益于中国农业专家的支持，布隆迪成功改良了水稻品种，培育出抗病高产新品种，大大提高了水稻产量，实现了可持续发展。

多迪科表示，与中国农业专家组的合作提升了本地技术人员能力，实现了技术传承。他说：“布中合作是双赢的。我们愿意与中国继续加强合作，在农业领域取得更多进步，实现可持续发展。”

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