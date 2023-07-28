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新研究：幼儿时期食物过敏可能增加哮喘和肺功能下降风险

2023年07月28日13:07 | 来源：新华网
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新华社悉尼7月28日电（记者李雪青）澳大利亚研究人员最新发现，幼儿出现食物过敏症状将可能增加其儿童时期出现哮喘和肺功能下降的风险。

这项由澳大利亚默多克儿童研究所牵头的研究从墨尔本招募了5276名1岁幼儿，通过皮刺测试和口服激发测试检测他们对鸡蛋、花生、牛奶等常见食物的过敏情况。这些幼儿长到6岁时再次被邀请进行了食物过敏和肺功能等健康检查，其中3000余人完成检查，13.7%的参与者在6岁时已被确诊为哮喘患者。

研究结果显示，有食物过敏症状的幼儿在儿童时期患哮喘的可能性大约是没有食物过敏幼儿的4倍。此外，有食物过敏症状的儿童则更容易出现肺功能下降的可能。研究相关论文发表在英国《柳叶刀·儿童与青少年健康》期刊上。

该研究所副教授雷切尔·彼得斯说，出现食物过敏症状的幼儿，无论之后症状消退与否，都可能会影响其儿童时期呼吸功能，并与其成年后出现呼吸和心脏问题相关。她建议对食物过敏的幼儿进行观察，并在营养师的帮助下保证他们摄取生长发育所需的营养。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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