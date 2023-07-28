新华社法兰克福7月27日电 综述：通胀压力大 欧洲央行加息难止步

新华社记者邵莉

欧洲中央银行27日召开货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点。分析人士指出，尽管欧元区通胀率有所下降，但仍可能在较长时间内超过2%的中期目标。欧元区经济前景呈恶化趋势或并不能使欧洲央行停下加息步伐。

欧洲央行在27日发布的公告中说，欧洲央行将以通胀率数据为依据，让欧元区关键利率达到足够高的限制性水平，并在必要时维持在这个水平，促使通胀率回落。根据公告，欧洲央行决定将最低准备金利率定为0，通过减少为准备金支付利息，让货币政策充分传导至货币市场。

自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续加息九次，共计加息425个基点。

根据欧洲央行27日发布的货币政策声明，工资上涨和企业强劲的利润率已取代外部因素，成为现阶段推高通胀的主要因素。欧洲央行呼吁成员国政府及时取消能源价格补贴，以避免推高中期通胀压力，否则需采取进一步的货币紧缩政策。

从近期公布的欧元区经济数据来看，持续实施的紧缩货币政策正在影响该地区经济，导致欧元区经济增长疲软，未来面临下行风险。越来越多专家警告，欧洲央行应避免过度紧缩。

欧洲央行行长拉加德当天表示，欧元区经济增长存在高度不确定性。而近期经济前景恶化的主要原因是需求疲软。高通胀和融资条件收紧正在抑制支出，此举对制造业构成压力，而制造业又受到外部需求疲软的影响。此外，住房和商业投资也显示出疲软迹象。

德国贝伦贝格银行首席经济学家霍尔格·施米丁表示，虽然目前还没有出现严重衰退的迹象，但货币政策存在时滞，欧洲央行此前对通胀风险反应并不及时，现在则应该不要犯过度收紧货币政策的错误。

欧洲央行下次货币政策会议将在9月举行。荷兰国际集团ING宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基认为，从对通胀变化的表述来看，欧洲央行加息周期仍未结束，而不断恶化的经济前景令市场担忧加剧，不排除9月暂停加息的可能。

德国中央合作银行首席经济学家米夏埃尔·霍尔施泰因指出，如果工资强劲上涨导致物价上涨压力持续增加，即使经济疲软，欧洲央行也将不得不在秋季进一步加息。

欧盟统计局6月30日公布的初步统计数据显示，欧元区6月通胀率按年率计算为5.5%，低于5月的6.1%。从国别来看，6月欧盟主要经济体德国、法国、意大利和西班牙通胀率分别为6.8%、5.3%、6.7%和1.6%。

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