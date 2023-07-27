新华社北京7月27日电（记者邹多为）记者27日从审计署获悉，由联合国审计委员会主席、中国审计署审计长侯凯主持的联合国审计委员会第77次例会25日至26日在纽约联合国总部举行。其间，2022财年联合国有关机构和项目21份审计报告获得委员会审议并通过。

此次会议期间，联合国审计委员会各位委员与联合国秘书长古特雷斯举行了会谈，并就2022财年联合国审计发现的主要问题，以及联合国当前的重要优先事项和面临的挑战等交换意见。此外，会议还研究了联合国立法机构提请审计委员会关注的事项，安排部署了审计委员会2023年下半年工作。

侯凯表示，联合国在促进人类和平与发展的崇高事业中发挥着重要作用，推动构建人类命运共同体需要一个强有力的联合国。审计委员会将继续聚焦预算和财务收支的真实、合规、效益审计主责主业，共同推进落实联合国2030年可持续发展议程。

古特雷斯赞赏审计委员会在协助联合国改进管理、强化内部控制、完善治理方面发挥的重要作用，认为审计发现的问题和提出的建议极端重要，表示将与审计委员会继续加强合作，积极整改审计发现问题，大力支持审计委员会更好地履行职责使命。

联合国审计委员会是独立的专家机构，作为促进联合国问责制和透明度的重要机制，在联合国治理体系中发挥着重要作用。中国审计长自2020年7月履任审计委员会委员以来，与其他审计委员团结协作，共同领导实施联合国审计工作。

据介绍，截至目前，中国审计团队已组织实施对联合国秘书处、基金方案、维和行动和“团结”信息系统四大类近130个项目的审计，为促进联合国加强管理、提高绩效，增加透明、强化问责，深化改革、完善治理发挥了积极的建设性作用。2023年1月1日，侯凯接任联合国审计委员会主席，任期2年。

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