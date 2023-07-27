新华社北京7月27日电 欧洲联盟调查专员埃米莉·奥赖利26日说，围绕一艘载有数百名非法移民的船在希腊附近公海沉没事故，欧盟将对下属欧洲边境管理局是否尽责展开调查。

奥赖利在一份声明中说，尽管希腊海岸警卫队正在接受国家层面的调查，但欧洲边境管理局在整起事件中扮演的角色也需要查明。

5月6日，人们在比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部大厦外休息。新华社记者郑焕松摄

这艘非法移民船6月14日凌晨在希腊西南部附近公海沉没，调查人员预估有超过500人死亡，是近年来最惨痛的移民船沉没事故之一。事件之所以引发争议是因为希腊海岸警卫队13日上午就发现这艘移民船，而船在次日凌晨沉没，中间至少15小时内究竟发生了什么目前仍不清楚。

不仅如此，幸存者和希腊海岸警卫队的说法出现矛盾，包括沉船事件如何发生、人员死亡是否可以避免等。希腊海岸警卫队多次说，船上人员拒绝接受救援，无法强行改变船只航向。

2020年3月2日，在希腊莱斯沃斯岛，难民和非法移民从一艘经土耳其由海路进入希腊境内的船上下来。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

欧洲边境管理局据报在处置船只过程中提供了帮助，包括通知希腊当局这艘移民船的存在。美联社报道，外界提出的质疑包括，欧洲边境管理局本可以在多大程度上更多参与救援，其向希腊当局传递了什么信息，以及这一机构是否对沉船负有责任等。

奥赖利强调，目前需要查明欧洲边境管理局“还能够或者应该做些什么”。“如此惨痛的悲剧要求所有相关人员反思他们的责任，并向公众表明谁应该对那些死者负责。”（郑昊宁）

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