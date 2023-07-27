新华社伦敦7月26日电（记者杜鹃 李颖）“美丽中英”摄影大赛26日在英国伦敦启动，向全球摄影爱好者征集摄影作品，以展现新时代中国的旅游、文化、生活以及近年来中英两国交流合作、民间友好的画面。

摄影大赛由中国驻伦敦旅游办事处、欧洲时报英国分社和中国尚图坊联合主办，就“美丽中国”“文化中国”“中英印象”三个主题，在10月底前征集作品。此后由中英摄影相关行业专家组成的评委组将从主题契合、视觉呈现和作品含义三个维度评审参赛作品。大赛结果预计今年年底产生，明年年初举行颁奖典礼。

据主办方介绍，这一比赛以优秀摄影图片为媒介，以线下实体展览、网站及元宇宙展厅为平台，让大众更直观地领略中国式现代化的美丽图卷和中英文化交流互鉴的积极成果，进一步促进中英两国人文交流。

英国皇家摄影学会项目总监迈克尔·普里查德说，他本人先后十次前往中国，深深被中国的自然风光、城市景色所吸引。在他看来，摄影是打破隔阂、向人们展示多元世界、促进不同文化相互理解的最佳途径。

比赛评委、英国职业摄影师协会主席蒂姆·弗拉赫说，摄影作品是促进不同文化相互了解的好形式，希望在参赛作品中看到与主题息息相关的内容，也期待作品中令人惊喜、甚至惊艳的元素。

中国驻英国大使馆文化处公使衔参赞李立言表示，一图胜千言，期待优秀的摄影作品讲述中英文化交流互鉴的感人故事，愿两国人民通过镜头语言，架起更牢固的友谊与合作桥梁。

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