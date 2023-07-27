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联合国会议呼吁推动农业粮食体系转型

2023年07月27日13:13 | 来源：新华网
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　　新华社罗马7月26日电（记者贺飞）为期3天的联合国粮食体系峰会阶段成果总结推进大会26日在意大利罗马落下帷幕，大会强调各方应团结一心，加快行动步伐，推动全球农业粮食体系转型，建设更高效、更包容、更有韧性和可持续的农业粮食体系。

　　此次大会于24日至26日在联合国粮食及农业组织总部召开，来自约180个国家和地区的2000多名代表参会。大会由联合国秘书处发起，意大利政府与联合国驻罗马的粮农机构（联合国粮农组织、国际农业发展基金会等）合作主办，旨在回顾总结2021年联合国粮食体系峰会成功召开以来取得的重要成果，并深入推进下一阶段工作。

　　联合国粮农组织总干事屈冬玉在闭幕式上致辞说，由于气候危机、经济冲击和持续冲突的风险和影响不断加大且相互关联，粮食不安全和营养不良的驱动因素变得更复杂。他指出，粮农组织致力于支持各成员国沿着各自国家路径实现更高效生产、更佳营养、更好环境和生活，不让任何人掉队。

　　大会期间，各国代表充分讨论粮食浪费、气候变化、健康膳食、伙伴关系、科学与技术等多项议题，为应对农业粮食体系转型过程中面临的多重挑战贡献智慧。

　　联合国多个机构此前联合发布的2023年《世界粮食安全和营养状况》报告显示，到2030年，全世界预计仍有近6亿人长期食物不足。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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