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希腊多处野火肆虐 又有3人死于火灾

2023年07月27日13:11 | 来源：新华网
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新华社雅典7月26日电（记者陈占杰）希腊气候危机和民防部长基基利亚斯26日向媒体表示，过去10天来希腊共发生594起野火，其中26日发生61起。又有3人在火灾中死亡。

基基利亚斯说，目前在野火肆虐地区中，沃洛斯一带形势最为严峻。超过40摄氏度的高温，加上大风，致使火线不断蔓延，迫使当地政府在多个居民点、工厂及古迹所在地展开预防性的撤离行动。

这是7月22日在希腊罗得岛上拍摄的野火引发的浓烟。新华社发（曼蒂科斯摄）

这是7月22日在希腊罗得岛上拍摄的野火引发的浓烟。新华社发（曼蒂科斯摄）

希腊消防部门说，消防人员26日正努力扑灭科孚岛和罗得岛复燃的野火。希腊当天宣布罗得岛全岛进入紧急状态。本月22日和23日，约1.9万人从罗得岛受火灾威胁的地区撤退到安全地带。

希腊总统萨克拉罗普卢当天与意大利、葡萄牙、马耳他、保加利亚等国领导人通电话，建议南欧国家加强协作，共同应对气候危机。

希腊国家电视台报道说，一名妇女的遗体当天在沃洛斯地区被发现，她的丈夫受重伤。几公里外，还发现一名牧羊人遗体。而在雅典以东约60公里处的小镇，有一名男子死亡。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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