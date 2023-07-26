新华社北京7月26日电 美国白宫25日宣布，总统约瑟夫·拜登将提名德里克·乔莱特接任负责政策的国防部副部长，这被视作五角大楼“三号人物”。

据美国《华盛顿邮报》报道，乔莱特目前是国务卿安东尼·布林肯的顾问，如果提名获参议院批准，他将接替本月卸任的科林·卡尔。

多名现任和前任官员认定，负责政策的副防长分管多个地区性和专题性办公室以及多家机构。乔莱特在提名获批前仍将留任国务院现职。他目前就推动以色列与阿拉伯国家关系进一步正常化等中东和亚太地区事务向布林肯建言献策。

在乔莱特提名获批前，负责政策的副防长职务由卡尔副手萨莎·贝克代理。

美国前总统贝拉克·奥巴马时期，乔莱特是时任防长查克·哈格尔的高级别政策官员，与时任美军中央司令部司令的现任防长劳埃德·奥斯汀也曾广泛合作。

乔莱特在安全事务方面还曾任多个重要职务，包括负责国际安全事务的助理防长、负责战略规划的国家安全委员会高级主管和国务院政策规划办公室首席副主任。

然而，围绕国防部堕胎权政策的府院僵局仍在持续，乔莱特的提名能否获参议院军事委员会共和党籍成员汤米·图伯维尔“放行”仍未知。

去年6月，联邦最高法院裁定堕胎权不受宪法保护，引发美国社会严重对立。由共和党人控制的多个州开始严格限制堕胎，民主党人治下的州则加紧巩固堕胎权。五角大楼随后为女军人跨州堕胎提供便利政策，图伯维尔反对，并为参议院批准国防和军方人员提名设置障碍。

迄今图伯维尔已“拦截”200多人的提名议程，预计到年底将有包括参谋长联席会议主席、陆军参谋长等600多人的提名受阻。

图伯维尔上周坚称，国防部的“激进”政策超出政府职权范畴，“我们在这里（国会）制定法律，不是五角大楼”。

据报道，不少共和党人支持图伯维尔关于堕胎权的观点，但参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔等一些资深共和党人已明确表示不支持拖延提名议程。部分参议院民主党人24日呼吁麦康奈尔加大施压力度，迫使图伯维尔软化立场。（海洋）

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