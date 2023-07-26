新华社北京7月26日电（记者刘曦）7月以来，全球多地遭遇高温、干旱天气，多国发生野火，造成人员伤亡。

在希腊，消防人员已连续奋战十余日，应对全国各地野火火情。希腊东南部旅游胜地罗得岛约2万人因野火被疏散。希腊空军说，一架军机25日在埃维亚岛执行灭火任务时坠毁，两名飞行员死亡。

欧盟多个成员国已向希腊派出500名消防员、100台救援车辆和7架飞机。土耳其、以色列、埃及等国也对希腊灭火提供协助。26日，希腊部分地区最高气温预计会超过44摄氏度。希腊总理米佐塔基斯表示，目前灭火任务仍较为艰巨。

阿尔及利亚内政部24日晚发表声明说，该国北部野火造成的死亡人数升至34人，约1500人因野火被疏散。另据当地媒体25日报道，受灾最严重的贝贾亚省已有23人死亡、197人受伤。

在加拿大，近期野火过火总面积、被疏散人数等创下该国历史新高。此外，意大利、法国、葡萄牙、克罗地亚、土耳其、叙利亚等国也出现火情。

国际科研机构“世界天气归因联盟”指出，如果没有气候变化因素，7月以来袭击欧洲、北美等地的热浪“几乎不可能发生”。

专家提醒，极端高温对老年人和有基础性疾病的患者而言如同“无声杀手”。一项最新研究显示，2022年夏季，极端高温在欧洲国家造成的死亡人数可能超过6万人，这说明各国防范热浪的措施严重不足。

世界气象组织本月18日警告说，全球须为应对日益加剧的热浪做好准备。

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