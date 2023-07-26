新华社金边7月26日电（记者吴长伟）柬埔寨国家选举委员会26日公布的初步计票结果显示，执政党人民党在柬第七届国民议会选举中取得压倒性胜利。

初步结果显示，人民党获得近640万张选票，占有效选票的82.3％，得票率排第二的奉辛比克党获得超过71万张选票，占有效选票的9.2%。

人民党发言人索耶桑25日表示，人民党赢得国会125个席位中的120个，这是人民党的又一次巨大胜利，真实体现了柬埔寨人民对人民党领导的信心。

据柬国家选举委员会消息，在本月23日举行的第七届国民议会选举中，有约821万选民投票，投票率为84.58％，高于2018年选举时的82.17%。此次国民议会选举共有18个政党参选。在本国观察员和国际观察员监督下，选举顺利举行，无干扰选举行为。

柬国家选举委员会将于8月9日公布正式计票结果。

国民议会是柬埔寨最高权力机关和立法机关，每届任期5年。国会议席根据选举结果分配，获多数席位的政党将负责组建新一届王国政府。

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