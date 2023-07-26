新华社联合国7月25日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽25日呼吁国际社会和联合国西非与萨赫勒办事处（西萨办）继续支持地区国家走符合自身国情的发展道路。

耿爽在安理会有关会议上表示，中方高兴地看到，今年以来尼日利亚、塞拉利昂完成大选，马里举行宪法公投，贝宁、几内亚比绍和毛里塔尼亚举行立法选举，这些重要政治议程顺利开展对巩固相关国家和地区和平稳定具有重要意义。国际社会和西萨办要继续支持地区国家根据实际情况，加强国家治理和能力建设，通过对话协商增进团结合作，走符合自身国情的发展道路。

耿爽说，中方期待地区国家坚持共同安全理念，推进反恐合作，希望下月在尼日利亚举办的西共体特别峰会为此注入新的动力。联合国马里多层面综合稳定特派团撤出后，国际社会对马里和地区国家反恐的支持不能放松，在装备、后勤和资金等方面尤其要加大支持力度。

耿爽强调，中国同西非和萨赫勒国家是好朋友、好伙伴、好兄弟，始终坚定地站在一起。中方长期以来通过双、多边渠道为支持西非和萨赫勒国家的政治、经济、社会发展提供了大量的支持与帮助。中方愿同国际社会一道，继续为维护地区和平稳定、促进地区发展繁荣贡献力量。

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