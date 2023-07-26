新华社美国阿斯彭7月25日电 专访：美中开展合作双方都能受益——访美国学者约瑟夫·奈

新华社记者邓仙来

美国政治学者、“软实力”概念提出者约瑟夫·奈日前在美国科罗拉多州阿斯彭市就中美关系接受新华社记者专访时表示，美中之间拥有共同利益，应该开展合作并且双方都能从中受益。如果两国展现合作，双方对彼此的认知就会发生改变。

约瑟夫·奈说，美国和中国同为大国，双方应为两国关系建立一种指导性框架，一方面为竞争设定限制，另一方面寻求可能合作的领域，“这应该是我们的努力方向”。

他指出，如果美中两国都一味强调对方是威胁，那么这一论调就会越来越强化。“如果我们展现合作，华盛顿和北京（对彼此）的‘观念氛围’就会发生改变”。

约瑟夫·奈1964年在哈佛大学取得政治学博士学位后，留校从事教学和科研工作，曾任哈佛大学肯尼迪政府学院院长。他曾于上世纪70年代和90年代两次进入美国政府工作，先后在国务院、国家情报委员会和国防部任职，主要负责美国国家安全事务。

约瑟夫·奈在采访中多次强调，美中关系没有终点，作为两个大国，美中将长期共存，不会出现一方战胜另一方的所谓“胜利”。他认为，为管控美中关系，两国需要在两年多来相互接触的基础上进一步加强接触。

去年11月14日，习近平主席在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤。两国元首责成两国工作团队及时跟进和落实他们达成的重要共识，采取切实行动，推动中美关系重返稳定发展轨道。约瑟夫·奈指出，这非常重要。

近段时期，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦和总统气候问题特使克里接连访华。约瑟夫·奈说，美政府高级官员密集访华、同中方增进交流沟通固然重要，但仅凭几次访问无法立即扭转美中关系。“我认为，在更长一段时间内，我们应该能够扭转局面。”

布林肯访华期间，中美双方达成共识，同意鼓励扩大两国人文和教育交流，就增加中美之间客运航班进行积极探讨。约瑟夫·奈认为，这是双方“朝正确方向迈出的第一步”。

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