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世卫组织通报阿联酋发现中东呼吸综合征病例

2023年07月25日20:14 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦7月25日电（记者王其冰）世界卫生组织24日通报，阿联酋发现一例中东呼吸综合征病例。世卫组织提醒各国注意监测包括中东呼吸综合征在内的急性呼吸道感染疾病。

　　中东呼吸综合征是一种呼吸道感染疾病，由中东呼吸综合征病毒引起。单峰骆驼是这种病毒的自然宿主和人感染该病毒的重要源头。

　　据通报，阿联酋7月10日向世卫组织报告了这个病例。这名28岁男性患者于6月8日入院，6月23日检测出感染中东呼吸综合征病毒，他没有与单峰骆驼、山羊或绵羊直接或间接接触史。有关机构对108名接触者进行了监测，还没有发现第二个病例。

　　世卫组织数据显示，自2012年以来，全球报告的中东呼吸综合征确诊病例总数为2605例，其中死亡病例为936例。大多数病例出现在阿拉伯半岛国家，韩国也曾于2015年暴发中东呼吸综合征疫情。

　　世卫组织提醒各国注意监测包括中东呼吸综合征在内的急性呼吸道感染疾病。世卫组织目前不建议因上述病例在入境口岸针对中东呼吸综合征展开特殊筛查，也不建议实施任何旅行或贸易限制。

(责编：崔越、张悦)

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